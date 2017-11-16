上證指數午後窄幅上落，現升2點，深成指升68點。
上證指數現報3403點，升1點或0.03%，最高見3409點，升7點或0.21%，成交1689.7億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11530點，升68點或0.6%，高見11543點，升81點或0.71%，成交2087.38億元。
滬深300指數報4101點，升28點或0.69%；創業板指數報1878點，升10點或0.55%。
各板塊個別發展，金融、水泥、鋼鐵、房地產、石油股靠穩；有色金屬、電力、煤炭、化工股則偏軟。
今日 14:21 中國財經
上證指數午後窄幅上落，現升2點，深成指升68點。
上證指數現報3403點，升1點或0.03%，最高見3409點，升7點或0.21%，成交1689.7億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11530點，升68點或0.6%，高見11543點，升81點或0.71%，成交2087.38億元。
滬深300指數報4101點，升28點或0.69%；創業板指數報1878點，升10點或0.55%。
各板塊個別發展，金融、水泥、鋼鐵、房地產、石油股靠穩；有色金屬、電力、煤炭、化工股則偏軟。
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