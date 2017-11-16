訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:00 中國財經

內銀傳重啟內房企壓力測試

放大圖片

內地傳媒引述業內人士透露，年關將至，房企資金鏈或再遇壓力，有銀行目前正重啟壓力測試，部分開發商資金壓力將加大。

報道引述一家國有銀行內部人士表示，近期銀行重啟房地產壓力測試，或將對高槓桿、高負債的進取房企收緊貸款，以降低金融機構系統性風險。

該人士稱，再次進行壓力測試，一方面是年底銀根緊縮的常規動作，另一方面也是受到調控政策的影響，今年以來對房企貸款一直是偏緊的。

一般而言，每一次壓力測試後，無論結果如何，銀行都會在一定程度上縮減房地產開發貸款的額度。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。