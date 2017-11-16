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內地傳媒引述業內人士透露，年關將至，房企資金鏈或再遇壓力，有銀行目前正重啟壓力測試，部分開發商資金壓力將加大。

報道引述一家國有銀行內部人士表示，近期銀行重啟房地產壓力測試，或將對高槓桿、高負債的進取房企收緊貸款，以降低金融機構系統性風險。

該人士稱，再次進行壓力測試，一方面是年底銀根緊縮的常規動作，另一方面也是受到調控政策的影響，今年以來對房企貸款一直是偏緊的。

一般而言，每一次壓力測試後，無論結果如何，銀行都會在一定程度上縮減房地產開發貸款的額度。