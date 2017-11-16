中國財經

上證指數早段維持偏軟，現跌7點，深成指則升13點。

上證指數現報3395點，跌7點或0.22%，最低見3390點，跌11點或0.35%，成交822.99億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11475點，升13點或0.12%，高見11519點，升56點或0.5%，成交1047.72億元。

滬深300指數報4075點，升1點或0.04%；創業板指數報1869點，升1點或0.07%。

各板塊個別發展，鋼鐵、煤炭、電力、有色金屬、化工、金融股偏軟；房地產、石油、水泥股則靠穩。