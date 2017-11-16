中國財經

商務部公布，今年首10個月，中國非金融對外直接投資(ODI)863.1億美元，按年下跌40.9%，非理性對外投資得到進一步有效遏制。

期內，對外承包工程完成營業額1187.1億美元，按年升3.5%；新簽合同額1843億美元，增11.3%。

商務部合作司商務參贊韓勇表示，今年首10個月，中國對外投資合作主要呈現出三方面特點，一是對「一帶一路」沿線國家的投資合作穩步推進；二是對外投資降幅收窄，行業結構持續優化；三是對外承包工程新簽大項目多，帶動出口作用明顯。

韓勇指出，中國企業對外投資行業結構持續優化。中國非金融類對外直接投資降幅比前三季度減少1個百分點，進一步收窄。對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業，以及訊息傳輸、軟件和訊息技術服務業，佔比分別達32.4%、17%、12.3%和9.9%。至於房地產業、體育和娛樂業對外投資則沒有新增項目。

此外，中國企業對「一帶一路」沿線國家投資方面，合計新增投資額111.8億美元，佔同期總額的13%，按年增加4.7個百分點。「一帶一路」沿線的61個國家新簽對外承包工程合同額1020.7億美元，佔同期總額的55.4%，增長21%；完成營業額575.2億美元，佔同期總額的48.5%，上升9.1%。