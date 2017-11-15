訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:05 中國財經

發改委料年底共享經濟交易達4.5萬億人幣

放大圖片

國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋表示，2016年國家共享經濟實現市場交易額達3.45萬億元(人民幣‧下同)，按年增長1.03倍。

其中，平台企業的數量已超過1000家，參與分享人數達到6億，提供服務者的人數約6000萬左右，未來幾年將繼續保持年均40%左右的高速增長。

孟瑋指出，下一步，發改委將更加注重機制建設、注重制度規範，推動相關部門就共享經濟的新業態、新模式，制定推出相關的管理辦法，進一步取消和放寬資源提供者市場准入條件限制、更加注重融合發展，以及經驗推廣。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。