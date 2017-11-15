中國財經

國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋表示，2016年國家共享經濟實現市場交易額達3.45萬億元(人民幣‧下同)，按年增長1.03倍。

其中，平台企業的數量已超過1000家，參與分享人數達到6億，提供服務者的人數約6000萬左右，未來幾年將繼續保持年均40%左右的高速增長。

孟瑋指出，下一步，發改委將更加注重機制建設、注重制度規範，推動相關部門就共享經濟的新業態、新模式，制定推出相關的管理辦法，進一步取消和放寬資源提供者市場准入條件限制、更加注重融合發展，以及經驗推廣。