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今日 11:48 中國財經 國際財經

法拉第未來傳獲塔塔汽車注資70億

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內地傳媒報道，樂視創辦人賈躍亭私人投資的電動車公司法拉第未來(Faraday Future)，收到印度汽車公司塔塔汽車(Tata Motors)提供的9億美元(約70.2億港元)資金。

據悉，塔塔汽車此次投資換取了法拉第未來10%的股份，對應估值達到90億美元。

報道指，交易能夠讓塔塔汽車獲得法拉第未來的知識產權，有助塔塔旗下捷豹路虎推出自己的純電動汽車。捷豹路虎曾承諾將在2020年推出純電動或混動車型。

法拉第未來拒絕對評論有關報道，塔塔汽車亦未作出回應。

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