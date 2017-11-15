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今日 09:36 中國財經

國資委:大力推動國企改制上市

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國資委主任肖亞慶表示，大力推動國有企業改制上市，根據不同企業功能定位，逐步調整國有股權比例。

肖亞慶在《黨的十九大報告輔導讀本》中撰文指出，積極推進主業處於充分競爭行業和領域的商業類國有企業混合所有制改革，有效探索重點領域混合所有制改革，在引導子公司層面改革的同時探索在集團公司層面推進混合所有制改革。

同時，在取得經驗基礎上穩妥有序開展國有控股混合所有制企業員工持股，建立激勵約束長效機制；鼓勵包括民營企業在內的非國有資本投資主體，通過多種方式參與國有企業改制重組，鼓勵國有資本以多種方式入股非國有企業，建立健全混合所有制企業治理機制。

文章稱，以國有資產保值增值、防止流失為目標，加快形成全面覆蓋、分工明確、協同配合、制約有力的國有資產監督體系。同時，要建立健全國有企業重大決策失誤和失職、瀆職責任追究倒查機制，加大國有企業違規經營投資責任追究力度。此外，要推動國有企業戰略性重組，推動國有資本形態轉換和結構調整，支持創新發展前瞻性戰略產業，加快處置低效無效資產，淘汰落後產能，剝離辦社會職能，解決歷史遺留問題，提高國有資本配置效率。

在培育具有全球競爭力的世界一流企業方面，文章表示，要不斷加大開放合作力度，在「一帶一路」建設中推動優勢產業走出去，帶動中國裝備製造、技術、標準和服務走向世界，充分利用國際國內兩個市場、兩種資源，培育一批國際化經營人才，形成一批在國際資源配置中佔主導地位的領軍企業。

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