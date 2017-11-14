中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)連續5日收市走軟，創半個月的新低，現時在6.64附近徘徊。

人民幣兌美元在岸價收報6.6431，較上日下午4時30分收報6.6422，微跌9點子或0.01%；較晚上11時30分最後成交價6.6398，走弱33點子。

離岸價(CNH)早段一度跌穿6.66，低見6.6622，截至香港時間傍晚5時53分，離岸價報6.6453，在岸價報6.6389。

官方今日開出的中間價連續第二日下跌，報6.6399，是10月30日來最弱，較上日中間價6.6347，跌52點子或0.08%。

交易員指出，早段機構試圖做多人民幣，但隨後中國公布的工業、消費等數據遜於預期，客盤購滙需求略佔上風；不過未來方向並不明朗，市場預期分化明顯，短期人民幣料維持目前區間反覆上落。

另有交易員認為，市場交易氣氛活躍，部分機構在即期和掉期市場上積極為年底成交排名努力。由於人民幣雙向波動已是常態，企業很難通過人民幣趨勢性走勢來獲利，而大波動時倉促入場也非良策，市場平靜期是企業客戶對沖滙率風險的好時機。

國家統計局今早公布，今年首10個月，全國固定資產投資51.78萬億元(人民幣‧下同)，按年增長7.3%，符合預期，增速比首9月回落0.2個百分點。10月規模以上工業增加值按年增長6.2%，略遜預期；社會消費品零售總額按年增長10%，遜預期。