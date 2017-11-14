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房地產資本分析公司Real Capital Analytics(RCA)發表研究報告指出，隨着中國與新加坡對住屋需求高居不下，今年首三季商業買家收購的租用公寓銷售額達145億美元(約1131億港元)，按年增長73%。

期內，住宅市場在大眾與機構投資雙雙激增下，推動亞太地區收益性房地產交易額升14%至1019億美元(約7948.2億港元)，創下該區住宅投資額的新高。

RCA亞太地區分析部門資深總監Petra Blazkova稱，對投資者而言，市場上價格合宜的物業有限，尤其為辦公樓宇更為明顯，部分投資者因此轉向其他種類的房地產。她指，零售類物業因此受益，今年首三季的投資量增長10%，達225億美元。儘管愈來愈多消費者轉而在線上消費，但市場對零售資產的需求量仍然高企，特別是在商業中心地區。

研究指，中國開發商在全國各地銷售大規模項目，驅使住宅物業交易額期內提升16%，達45億美元(約351億港元)，但隨着其他收益性物業領域的投資量下滑，投資總額下降2%至223億美元(1739.4億港元)。

新加坡方面，因政府土地銷售活動短缺，集體出售的整體交易案有所增長。今年首三季，該國住宅樓宇購置交易增長近7倍至46億坡元，佔全國投資總額37%。

研究又指，在收益性物業與開發用地兩者的投資方面，香港是亞太地區增長最迅速的主要市場。固定資產的銷售量按年升38%至達1147億元，開發用地的交易量則翻了3倍，總額達1342億元。

RCA預料，香港在投資方面將繼續有亮眼表現。Blazkova表示，香港從中國投資者的大量投資中受益良多，內地投資者在今年第三季，亦在亞太地區的房地產市場扮演重要角色。不過，在上一季中，中國向外投資的速度開始趨緩，是投資持續增長3年以來首見。

另外，Blazkova表示，亞太區所有主要市場均持續面臨價格壓力，導致收益下跌。今年第三季，價格增長速度趨緩，在澳洲和東京的情況更為明顯。房市增長令租金一併上揚，加上利率短期內預計不會突然急升，預料未來幾個月市場物業收益將呈緩慢壓縮的情況。