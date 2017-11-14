中國財經

內地股市反覆下滑，上證指數終止六連升。兩市成交合計較上日略增加至6037億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開1點，其後反覆偏軟，收市報3429點，跌18點或0.53%，最多跌28點或0.82%，低見3419點；最多升2點或0.08%，高見3450點，成交2674.35億元。

深成指亦走低，收市報11582點，跌112點或0.96%，最低見11538點，跌156點或1.34%；最高見11700點，升5點或0.05%，成交3363.02億元。

滬深300指數報4099點，跌28點或0.7%；創業板指數報1896點，跌9點或0.51%。

分析師表示，今日公布的工業、消費等宏觀數據低於預期，再加上大市近日連續上漲後，獲利盤顯現，滬指今日出現技術性回調，尾段跌勢有所加快。

各板塊普遍下滑，印刷包裝股挫逾2%；石油、有色金屬股挫逾1%；電力、化工、房地產、鋼鐵股偏軟；水泥股則漲逾1%；煤炭、金融股靠穩。

國家統計局公布，今年首10個月，全國固定資產投資51.78萬億元，按年增長7.3%，符合預期，增速比首9月回落0.2個百分點。10月規模以上工業增加值按年增長6.2%，略遜市場預期增長6.3%，比9月份回落0.4個百分點。