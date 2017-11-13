中國財經

內地10月新增貸款遜預期。中國人民銀行公布，10月新增貸款6632億元(人民幣‧下同)，低於預期的7830億元。當月末廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.8%，低於預期增長9.2%，增幅創歷史新低。

10月底人民幣貸款餘額118.42萬億元，按年增長13%，增速比上月末和上年同期均低0.1個百分點。當月人民幣貸款增加6632億元，按年多增119億元。

分部門看，住戶部門貸款增加4501億元，其中，短期貸款增加791億元，中長期貸款增加3710億元；非金融企業及機關團體貸款增加2142億元，其中，短期貸款減少113億元，中長期貸款增加2366億元，票據融資減少378億元；非銀行業金融機構貸款減少4億元。

月末，外幣貸款餘額8228億美元，按年增長2.8%。當月外幣貸款增加64億美元。

10月人民幣存款增加1.06萬億元，月末人民幣存款餘額163.33萬億元，按年增長9.1%。

10月末，廣義貨幣(M2)餘額165.34萬億元，按年增長8.8%，增速分別比上月末和上年同期低0.4個和2.8個百分點；狹義貨幣(M1)餘額52.6萬億元，按年增長13%，增速分別比上月末和上年同期低1個和10.9個百分點；流通中貨幣(M0)餘額6.82萬億元，按年增長6.3%。當月淨回籠現金1518億元。