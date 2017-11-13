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今日 15:44 中國財經

內地首三季工業產能利用率5年新高

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國家統計局公布，調查顯示，今年第三季全國工業產能利用率為76.8%，按季持平，按年則提高3.6個百分點。首三季累計，工業產能利用率達76.6% ，按年提高3.5個百分點，為近5年來最高水平。

統計局表示，受7月及8月份高溫多雨天氣及部分企業停產檢修等短期因素影響，第三季工業生產增速略有放緩。但受惠於供給側結構性改革持續推進，期內全國工業產能利用率仍保持平穩態勢，按年回升明顯。

其中，鋼鐵、煤炭領域產能利用率延續去年下半年以來的回升態勢；裝備製造業產能利用率持續高於工業平均水平。

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