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中國財政部、國家稅務總局及中國證監會聯合宣布，將內地個人投資者透過「滬港通」投資港股，即「港股通」的個人所得稅的暫免期限至2019年12月4日。

公告指，對內地個人投資者通過「滬港通」投資港交所上市股票取得的轉讓差價所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，暫免徵收個人所得稅，與「深港通」做法統一。

按內地稅收政策，內地個人投資者通過「滬港通」投資港交所上市的非H股及H股取得的股息紅利，需由中國證券登記結算公司按照20%的稅率，代扣個人所得稅。