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四大內銀傳今年信貸額度告罄 需略調高

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財新網報道，多間大行今年前三季度的新增貸款額度已告罄，需稍為調高今年額度。

據報，工商銀行(01398)今年年初新增貸款額度在8500億元(人民幣‧下同)左右，但前三季度已經投放完畢，四季度則需稍微提高了額度，預計全年新增9000億元。

農業銀行(01288)今年年初新增貸款規模8000億元，目前也已全部投放完畢，因此也提高了額度，預計全年新增貸款超過9000億元。建行(00939)、中行(003988)也面臨類似情形。

今年前三季度新增貸款11.16萬億元，按年多增9980億元。

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