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阿里巴巴「雙11」全球狂歡節的交易額再創新高，今日下午1時09分已超越去年「雙11」全日交易額1207億元(人民幣‧下同)，截至下午4時10分為1314億元。

阿里首席市場官董本洪稱，雙十一購物節由全球電子商貿平台推動，而阿里利用旗下不同平台，例如淘寶、天貓、淘票票、支付寶及優酷等提供數據，藉此進行全域營銷及全域銷售，更了解客戶需求，並針對不同客戶推介產品。

他指出，客戶對品牌有四個階段，由察覺、有興趣，購物到忠誠，阿里均能為商戶提供相關數據，助他們將對品牌有興趣的客戶，利用一些特定優惠，提高生意額，而過去傳統廣告方式，未能精準定位客戶。阿里亦助商戶設立智能快閃店，董本洪稱，這個是潮流趨勢，目的傾向做市場營銷，建立品牌形象，而不是單純提高銷售。

電子商貿衝擊傳統零售業，董本洪認為零售商現時的確受苦，但新零售概念將為他們提供新出路，經營網上銷售生意。然而，阿里及其他電子商貿平台收集大量個人資料，讓人擔心個人私隱不受保障。董本洪稱，阿里不會提供每名用戶資料予商戶，不涉及安全問題。他亦謂個人購物習慣等數據，有利阿里助商戶了解客戶需要。

至於，在奢侈品牌方面，董本洪認為開設旗艦店成本很高，亦要保證有足夠人流到店內。他指出奢侈品在新零售內很重要，而他們亦要求只揀選特定客戶，故天貓的應用程式內，設有特別通道，讓指定客戶進入奢侈品頁面，而這條通道並非每個用戶均能看到，這個亦是網上平台能夠做到的服務。