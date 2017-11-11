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今日 15:21 中國財經

貓眼獲騰訊10億人幣融資

新浪科技報道，貓眼確認近日獲得騰訊(00700)10億元(人民幣‧下同)融資，最新估值超200億元。

今年9月，貓眼、微影時代合併案落定。貓眼和微影時代今日宣布共同組建新公司貓眼微影。新公司將以貓眼為主體合作雙方相關業務，貓眼將注入全部業務，微影時代將電影票務、演出業務及相關資產合併注入新公司。

光線、微影、騰訊、美團點評將成為公司主要直接股東，微影原股東在新公司的股份通過微影持有。王長田擔任公司董事長，林寧任副董事長，原貓眼CEO鄭志昊任CEO。

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