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天貓「雙11」全球狂歡購物節今年踏入第9年，下午1時09分49秒，成交額已超過1207億元(人民幣‧下同)，打破2016年「雙11」全天成交總額。

阿里巴巴旗下網購平台天貓，在11月11日凌晨，展開年度網上購物節，開始後3分鐘，交易額已達100億元，去年達到此交易額用時6分52秒。首1個小時交易額突破555億元，兩小時後，突破800億元；上午9時04秒，交易額超過1000億元。

今年天貓「雙11」，有逾14萬個品牌參與，較去年增四成，當中有6萬個是國際品牌。