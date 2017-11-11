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今日 12:38 國際財經 中國財經

北京字節跳動傳78億購Musical.ly

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《華爾街日報》引述知情人士透露，一款風靡青少年的音樂短視頻應用的開發商Musical.ly Inc.已同意被運營中文新聞及訊息網站的北京字節跳動科技收購，交易價格或多達10億美元(約78億港元)。

Musical.ly三年前由公司聯合首席執行官朱駿和楊陸育推出，當時很多年輕人在YouTube上分享自己跟隨流行音樂唱歌跳舞的視頻，這兩位創始人把握這股風潮推出這款社交媒體應用。

這款應用的用戶被稱為Musers，他們自拍一段帶有背景音樂的視頻然後和朋友分享。人氣最高的Musers擁有上千萬粉絲，他們和品牌展開合作並將收入與Musical.ly分成。這家初創公司總部位於上海，在加州聖莫尼卡設有辦事處，公司稱，月度活躍用戶達到6000萬人。

知情人士表示，這宗收購交易的價格在8億美元至10億美元(62.4億至78億港元)之間，該估值與Musical.ly在2016年進行的一輪融資時相比增加一倍。

這家初創公司的投資者包括GGV Capital、Greylock Partners和海納國際集團(Susquehanna International Group)的中國業務部。

一位知情人士透露，字節跳動進行收購是為整合兩個平台的內容，助其在海外擴張。字節跳動最知名的產品是個性化推薦新聞的應用「今日頭條」(Toutiao)。收購Musical.ly交易預計在11月底完成。

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