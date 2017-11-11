訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:29 中國財經

天貓「雙11」九小時交易額破千億

放大圖片

「雙11」購物節展開，天貓「雙11」進行了9小時，在上午9時04秒，交易額已超過1000億元(人民幣‧下同)。按照此速度，今天上午有望打破去年的全天交易額1207億元。

阿里巴巴旗下網購平台天貓，在11月11日凌晨，展開年度網上購物節，開始後3分鐘，交易額已達100億元，去年達到此交易額用時6分52秒。首1個小時交易額突破555億元，兩小時後，突破800億元。

今年天貓「雙11」，有逾14萬個品牌參與，較去年增四成，當中有6萬個是國際品牌。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。