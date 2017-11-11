中國財經

「雙11」購物節展開，天貓「雙11」進行了9小時，在上午9時04秒，交易額已超過1000億元(人民幣‧下同)。按照此速度，今天上午有望打破去年的全天交易額1207億元。

阿里巴巴旗下網購平台天貓，在11月11日凌晨，展開年度網上購物節，開始後3分鐘，交易額已達100億元，去年達到此交易額用時6分52秒。首1個小時交易額突破555億元，兩小時後，突破800億元。

今年天貓「雙11」，有逾14萬個品牌參與，較去年增四成，當中有6萬個是國際品牌。