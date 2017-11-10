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今日 17:19 中國財經

互聯網金融協會:外滙等槓桿交易網絡平台屬非法

中國互聯網金融協會發布通知指，目前從事外滙、貴金屬等槓桿交易的網絡平台(含跨境)在中國無合法設立依據，金融監管部門從未批准，開展上述交易業務的網絡平台屬於非法設立，參與此類平台交易的雙方權益均不受法律保護。

通知指出，近期根據金融監管部門和中國互聯網金融協會監測，發現通過各類網絡平台非法從事多種金融產品槓桿交易的活動增多，其中存在較大的金融和社會風險隱患。

通知要求，各類從事互聯網金融業務的金融機構和支付機構應嚴格遵守國家金融法規，不得為此類非法金融交易提供服務。

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