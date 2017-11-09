中國財經

美元呈強，人民幣兌美元反覆偏軟，在岸價(CNY)逼近6.64關口，現報6.6397。

人民幣兌美元在岸價收報6.6391，較上日下午4時30分收報6.6343，跌48點子或0.07%；較晚上11時30分最後成交價6.6317，走弱74點子。

離岸價(CNH)跌穿6.64，低見6.6469，截至香港時間傍晚6時02分，離岸價報6.6465。

官方今日開出的中間價連續第二日下跌，報6.6325，較上日中間價6.6277，跌48點子。

交易員指出，由於美滙指數基本穩定，人民幣滙率亦等待方向指引；中美元首會晤，以及略超預期的中國通脹數據對市場影響有限。

交易員認為，中期看，外部美滙指數走勢不確定性是影響人民幣走向主要因素，臨近12月美國聯儲局議息會議，看好美元的預期有所增加；而短期人民幣料延續區間反覆上落。

美國總統特朗普繼續訪華之旅，他今日與國家主席習近平見證中美企業家簽署涉及多個領域的合同諒解備忘錄。中國商務部部長鍾山表示，中國和美國共創奇蹟，兩國企業在過去兩天簽署約2534億美元(約1.98萬億港元)的貿易協議，這不但是中美貿易的紀錄，也是全球貿易的紀錄。

另外，國家統計局今早公布，10月份，全國居民消費價格(CPI)按年上漲1.9%，較9月的1.6%，上升0.3個百分點，高於市場預期升1.8%。