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今日 17:27 中國財經

騰訊擬今年或明年分拆音樂業務上市

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騰訊(00700)透露，計劃在今年或明年將音樂業務分拆上市。

騰訊投資管理合夥人李朝暉在騰訊全球合作夥伴大會投資論壇上表示，目前騰訊投資總額已逾千億元人民幣，其中估值在10億美元以上的超過50個。

他稱，今年進入騰訊投資收成期，有4、5家公司已經上市或即將上市，透露騰訊音樂娛樂集團將於今年或明年分拆上市。

路透旗下的IFR早前報道，騰訊旗下騰訊音樂傳出正邀請投行參與其IPO上市計劃，集資至少10億美元(約78億港元)，並考慮明年在港或紐約上市。

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