中國財經 國際財經 時事脈搏

美國總統特朗普訪華期間，中美企業簽署一系列經貿及投資協議，涉及能源、科技等多個領域，涉資約2534億美元(約1.98萬億港元)。

當中，中國能源與美國西弗吉尼亞州，簽署逾830億美元(約逾6474億港元)的投資框架協議。

中石化、中行等與阿拉斯加州的天然氣公司合作，加強開發當地的天然氣項目，總投資最多430億美元(約3354億港元)。

高通宣布，與小米、廣東歐珀移動通訊、維沃通信科技，分別簽署非約束性的關於芯片採購的諒解備忘錄。三家公司表示有意在未來3年間，向高通採購價值總計最少120億美元(約936億港元)的部件。

另外，通用電氣亦與吉祥航空、大唐集團及工銀租賃分別簽署商業協議，總值35億美元(約273億港元)。其中，工銀租賃為旗下飛機，訂購80台大型噴氣客機引擎LEAP-1B，訂單價值達11億美元。

中國航空器材集團與美國波音公司，簽署總值超過370億美元(約2886億港元)的飛機採購協議，當中包括260架B737系列、40架B787系列和B777系列飛機。

至於機械製造商Caterpillar，將與神華母公司國家能源投資集團，簽署五年合作框架協議，Caterpillar會提供採礦機械、技術支援等。

此外，中投公司與高盛建立戰略合作關係，設立中美產業合作夥伴基金(China-US Industrial Cooperation Partnership, L.P.)，計劃將50億美元(約390億港元)用於投資美國企業。聚焦投資在美國的製造業、工業、消費和醫療保健等行業企業。合作基金旨在提升美國企業與華的商業連繫及市場准入，力求改善中美貿易關係的平衡。