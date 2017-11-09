中國財經

國家主席習近平今日與訪華的美國總統特朗普舉行雙邊會談，內地股市反覆走高，上證指數連升4天，創逾22個月的新高。市場交投淡靜，兩市成交合計較上日縮減逾13%至4821億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開4點，其後窄幅上落，尾段升幅擴大，收市報3427點，升12點或0.36%，最高見3428點，升13點或0.39%；最低見3408點，跌6點或0.2%，成交2054.34億元。

深成指亦反覆走高，以全日最高位收市，收報11553點，升105點或0.92%，最低見11414點，跌33點或0.29%，成交2766.9億元。

滬深300指數報4075點，升27點或0.69%；創業板指數報1884點，升17點或0.96%。

分析師表示，繼昨日滬指中段創出近期階段性新高後，今天經濟數據對市場影響甚微，大市大部分時間窄幅上落，尾段在增長股的帶動下收於近全日最高位。後市料保持反覆向上態勢。

各板塊普遍上揚，半新股漲逾3%；煤炭股漲逾1%；鋼鐵、房地產、化工、電力、金融、有色金屬、石油、水泥股靠穩；物資外貿、農林牧漁股則偏軟。

特朗普繼續訪華之旅，他今日與習近平見證中美企業家簽署涉及多個領域的合同諒解備忘錄。中國商務部部長鍾山表示，中國和美國共創奇蹟，兩國企業在過去兩天簽署約2534億美元(約1.98萬億港元)的貿易協議，這不但是中美貿易的紀錄，也是全球貿易的紀錄。

另外，國家統計局今早公布，10月份，全國居民消費價格(CPI)按年上漲1.9%，較9月的1.6%，上升0.3個百分點，高於市場預期升1.8%。