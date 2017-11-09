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今日 14:14 中國財經

台股跌0.7% 失守10800點

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台灣股市下跌，加權指數收報10743點，跌75點或0.7%，失守10800點關口。

台股今早低開16點，早段在窄幅水平上落，尾段跌幅擴大，低見10721點。其中，造紙股挫2.46%，機電股挫1.04%。

分析人士表示，台股今日窄幅上落，未有跟隨隔晚美國股市再創新高而向好，主要由於市場觀望美國總統特朗普正在訪華，中美雙方將談論貿易及北韓核問題，投資者入市氣氛審慎。

個股方面，重磅股大立光挫2.54%，鴻海挫2.25%，聯發科挫1.63%，台積電亦跌0.62%。

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