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今日 10:22 中國財經

國統局:CPI走勢基本平穩 食品價格按月持平

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中國通脹回升，國家統計局公布，10月份，全國居民消費價格(CPI)按年上漲1.9%，較9月的1.6%，上升0.3個百分點，高於市場預期升1.8%，按月升0.1%。工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升6.9%，按月上漲0.7%。

國統局城市司高級統計師繩國慶指出，按月比，CPI走勢基本平穩。食品價格與上月持平，分類價格漲跌互現。鮮果、鮮菜價格分別上漲0.7%和0.4%；節後需求回落，雞蛋價格下降5.4%；水產品和豬肉價格分別下降0.6%和0.1%。非食品價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.4個百分點。

按年比，食品價格下降0.4%，降幅比上月收窄1個百分點，影響CPI下降約0.08個百分點。其中，豬肉價格下降10.1%，影響CPI下降約0.28個百分點。非食品價格上漲2.4%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約1.95個百分點。

繩國慶指出，10月PPI按月回落0.3個百分點。漲幅擴大的有石油和天然氣開採業、石油加工業，分別上漲5.1%和3.2%；漲幅回落的有煤炭開採和洗選業、化學原料和化學製品製造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業，分別上漲2.2%、1.7%、1.4%和0.3%。按年比，PPI漲幅與上月相同。造紙和紙製品業、化學原料和化學製品製造業、非金屬礦物製品業等七大行業，合計影響PPI按年上漲約5.5個百分點，佔總漲幅的79.7%。

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