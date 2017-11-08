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今日 17:59 中國財經

人民幣窄幅上落 曾跌穿6.64

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人民幣兌美元早段一度跌穿6.64，現時在6.63附近窄幅上落。

人民幣兌美元在岸價(CNY)收報6.6343，較上日下午4時30分收報6.6324，跌19點子或0.03%；較晚上11時30分最後成交價6.6395，走強52點子。

截至香港時間傍晚5時50分，離岸價(CNH)報6.6366，低見6.6471，在岸價報6.6320，低見6.6437。

官方今日開出的中間價報6.6277，較上日中間價6.6216，跌61點子或0.09%。

交易員指出，美國總統特朗普今日開始訪華，市場反應平淡，滙率問題非今次中美博弈焦點，對人民幣的實際影響料有限，今日公布的貿易數據對滙率亦無明顯影響。日內客盤結售滙基本均衡，而自營交投活躍，市場流動性較好。

另有交易員認為，聯儲局12月加息預期或支持美滙指數偏強，未來人民幣可能測試9月底觸及的低位；市場對彈性上升的人民幣滙率逐漸習以為常，除非單邊走勢明顯，滙率問題難成市場關注焦點。

中國海關總署宣布，以人民幣計價，中國10月出口按年增6.1%，遜於預期增7%。進口則增15.9%，遜於市場預期增17.5%。10月貿易順差2544.7億元，低於預期順差2804.5億元。

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