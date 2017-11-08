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今日 17:43 中國財經

人行:銀行卡清算行申請規定內外資相同

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人民銀行向路透表示，Visa和美國運通已向人行提交銀行卡清算機構籌備申請文件，人行已與其就文件的完整性、合規性進行充分溝通；Visa和美國運通尚未按要求進一步提供補充文件，人行尚無法正式受理。

人行稱，將遵循公平、公正、公開的原則，依法開展銀行卡清算市場准入管理工作。

人行表示，中國對內外資機構申請成為銀行卡清算機構規定了同等的准入條件和程序，不涉及任何合資要求、外資持股比例限制。符合條件的內外資機構均可依照法定程序提出申請，公平地參與中國銀行卡清算服務市場。

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