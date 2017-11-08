中國財經

美國總統特朗普今日起訪華3天，內地股市個別發展，上證指數微升1點，連續第3日走高，兩市成交合計較上日略增至5583億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開4點，早段一度止跌回升，最高見3434點，升20點或0.61%，尾段升幅收窄，收市報3415點，升1點或0.06%，最多跌8點或0.25%，低見3404點，成交2420.26億元。

深成指則先升後跌，收市報11447點，跌20點或0.18%，最低見11441點，跌26點或0.23%；最高見11563點，升95點或0.84%，成交3162.87億元。

滬深300指數報4048點，跌6點或0.15%；創業板指數報1866點，升7點或0.38%。

分析師表示，大市在券商股帶領下，中段一度創出階段性新高，但短線拋壓隨之湧現。大市連續上漲後，有回調整固需要，以消化獲利回吐壓力，料後市有望保持溫和上行節奏。

各板塊普遍向好，半新股漲逾5%；化工股漲1%；有色金屬、房地產、水泥、電力、煤炭、金融、鋼鐵股靠穩；家電股則挫1%；石油股偏軟。

中國海關總署宣布，以人民幣計價，中國10月出口按年增6.1%，遜於預期增7%。進口則增15.9%，遜於市場預期增17.5%。10月貿易順差2544.7億元，低於預期順差2804.5億元。