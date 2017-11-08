中國全國乘用車市場信息聯席會公布，10月份廣義乘用車銷量228.5萬輛，按年增長2.7%，按月增長2.5%。今年首10個月，累計銷量1894.3萬輛，增長1.4%。
產量方面，10月廣義乘用車產量221.9萬輛，按年減少3.2%，按月減少3.5%。首10個月產量1949.8萬輛，增長2.7%。
此外，內地10月新能源車銷量達到6.5萬輛，按月增長12%，按年增長翻倍，其中插電式混合動力汽車按年增長兩倍，純電動增長84%。
全國乘聯會表示，新能源乘用車50萬的年度預測應該順利超越。
今日 15:27 中國財經
中國全國乘用車市場信息聯席會公布，10月份廣義乘用車銷量228.5萬輛，按年增長2.7%，按月增長2.5%。今年首10個月，累計銷量1894.3萬輛，增長1.4%。
產量方面，10月廣義乘用車產量221.9萬輛，按年減少3.2%，按月減少3.5%。首10個月產量1949.8萬輛，增長2.7%。
此外，內地10月新能源車銷量達到6.5萬輛，按月增長12%，按年增長翻倍，其中插電式混合動力汽車按年增長兩倍，純電動增長84%。
全國乘聯會表示，新能源乘用車50萬的年度預測應該順利超越。
|下一篇：
|特朗普今訪華 滬指三連升
|上一篇：
|中國出口遜預期 料年內外貿穩中趨緩