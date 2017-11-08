中國財經

中國10月出口遜預期。分析認為，受基數和價格指數影響，出口增幅雖較上月略回落，但仍保持接近7%的增長已相當不錯，表明世界經濟的復甦遠比年初預計的好，中國內外需均呈現良好勢頭，預計年內外貿仍呈穩中趨緩的態勢。

海關總署公布，以人民幣計價，中國10月出口按年增6.1%，遜於預期增7%。進口則增15.9%，遜於市場預期增17.5%。10月貿易順差2544.7億元，低於預期順差2804.5億元。

以美元計價，中國10月出口按年增6.9%，遜於預期增7.1%；進口按年增17.2%，勝預期增17%。貿易順差382億元，低於預期順差391億元。

今年首10個月，以人民幣計出口按年增11.7%；進口增21.5%。貿易順差2.3萬億元。美元計，出口增7.4%；進口增17.2%。貿易順差3347.7億元。

國家信息中心宏觀經濟研究室主任牛犁表示，雖然10月出口增速有所放緩，主要受基數和價格指數的影響，這增速表明世界經濟的復甦比較好，外需比較旺盛，認為6.9%的增幅相當不錯。

至於進口持續兩位數的增幅，牛犁稱，反映內需比較穩定，雖然有價格因素的影響，但亦表明國內的需求旺盛，實體經濟還不錯，估計其後兩個月外貿的名義增幅可能繼續放緩，整體會呈穩中趨緩態勢。

中國國際經濟交流中心研究員張永軍認為，出口增幅雖較上月略有回落，但仍保持接近7%的增長，進口的大幅增長，一方面與內需向好有關，更主要受價格因素的影響。在首10月的外貿情況看，今年整體外貿情況比年初預期的要好，也反映出世界經濟的復甦比預料的好，年初普遍的預期都有點悲觀，估計後兩個月外貿仍會保持良好勢頭，其對GDP的拉動作用也會明顯。

中銀國際證券指出，10月外貿數據總體符合預期，出口略有下降，可能與人民幣滙率自今年中以來的一波升值有關。不過，月度進出口數據更多體現的是短期數據的波動，當前外需總體不錯，大的方向上不會有變化，今年餘下兩月數據會保持穩定。目前看，歐美發達國家經濟增長前景較好，預計明年外貿形勢整體仍較樂觀。