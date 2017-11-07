中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10840點，升54點或0.5%，重返10800點關口。

台股今早高開34點，其後反覆靠穩，最高見10842點。其中，造紙股漲2.62%，機電股漲0.78%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要由於華爾街股市隔晚溫和上揚，三大指數創下收市新高，因企業併購與美國減稅法案的消息所推動，以及跟隨亞太區其他股市的漲勢，刺激大市向上。

個股方面，重磅股聯發科漲2.9%，台積電漲1.88%，大立光升0.17%，鴻海則跌0.88%。