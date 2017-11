國際財經 中國財經 時事脈搏

美國《時代周刊》(Time)亞洲版公布最新一期(11月13日)的雜誌封面,以英文及簡體中文寫上「中國贏了」(China won),是該周刊封面首次出現兩種語言。

報道以題為「中國經濟如何準備贏得未來」(How China's Economy Is Poised to Win the Future),探討中國經濟在將來如何取得勝利。

文章作者、歐亞集團(Eurasia)共同創辦人布雷默(Ian Bremmer)在文章指出,雖然目前美國仍是世界第一大經濟體,但中國正在利用國企,提升國內外影響力,穩步追趕美國。

文章提到,中國的政治體制不斷受到西方國家的質疑。在5年前,西方一致認為,中國總有一天需要進行根本性的政治改革來維護政體合法性。但到今日,中國的政治經濟體制,甚至比二戰後主導國際秩序的美國更加完備、更可持續。

不過,文章指出,中國的地方政府和企業債務纏身,國家「救市」的力量並非無窮的,儘管中國對新技術不斷投資,但隨着時間的推移,自動化和機器學習將取代大批中國工人,埋下社會動盪的隱患。

布雷默在文章結論則稱,中國雖然也有不足之處,但是在可預見的未來,中國或仍將保持強勁和穩定,其國際影響力將會持續增長,並且具有不小的雄心,將會在世界舞台上佔據中心位置。