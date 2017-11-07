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美國《時代周刊》(Time)亞洲版公布最新一期(11月13日)的雜誌封面，以英文及簡體中文寫上「中國贏了」(China won)，是該周刊封面首次出現兩種語言。

報道以題為「中國經濟如何準備贏得未來」(How China's Economy Is Poised to Win the Future)，探討中國經濟在將來如何取得勝利。

文章作者、歐亞集團(Eurasia)共同創辦人布雷默(Ian Bremmer)在文章指出，雖然目前美國仍是世界第一大經濟體，但中國正在利用國企，提升國內外影響力，穩步追趕美國。

文章提到，中國的政治體制不斷受到西方國家的質疑。在5年前，西方一致認為，中國總有一天需要進行根本性的政治改革來維護政體合法性。但到今日，中國的政治經濟體制，甚至比二戰後主導國際秩序的美國更加完備、更可持續。

不過，文章指出，中國的地方政府和企業債務纏身，國家「救市」的力量並非無窮的，儘管中國對新技術不斷投資，但隨着時間的推移，自動化和機器學習將取代大批中國工人，埋下社會動盪的隱患。

布雷默在文章結論則稱，中國雖然也有不足之處，但是在可預見的未來，中國或仍將保持強勁和穩定，其國際影響力將會持續增長，並且具有不小的雄心，將會在世界舞台上佔據中心位置。