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今日 10:39 中國財經

巴曙松:加強金融開放須完善宏觀審慎政策框架

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中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松指出，加強內地金融開放過程中的風險管理，需要進一步完善宏觀審慎政策架構。

人民銀行旗下《金融時報》刊登巴曙松署名文章指出，預期金融業開放將進一步深化，未來要繼續推動人民幣國際化需進一步深化相關機制改革，包括資本項下證券投資與資本流出限制繼續放開，便利境內資本的國際化配置，以及中國企業的全球化布局。

他稱，從全球視角提升人民幣資產的配置價值，需要進一步延伸與拓展國內國際金融市場聯通。未來，要擴展境內外交易所聯通範圍與資產類別，以互聯互通模式促進境內金融市場與國際對接，為人民幣資產提供更優質的風險定價平台，提升人民幣的投資貨幣屬性。

他表示，促進國內金融機構提升經營效率，需要進一步開放金融業外資准入。從提升行業效率的視角，外資機構的進入，將促使國內金融行業對齊國際標準，優化業務模式、治理體系以及市場建設，有助於提升金融部門整體的全球競爭力。

巴曙松又稱，通過國際比較可見，發達經濟體的金融業普遍開放程度較高，而新興市場國家在當地語系化經營、 股東資質等方面存在諸多限制，中國相比發達經濟體的金融業開放水平仍存在一定差距。他指，未來要逐漸降低美元在人民幣滙率形成機制中的影響，提高一籃子貨幣所起到的錨定作用，考慮在滙率中間價形成機制中引入反映宏觀經濟基本面的指標；應逐漸引導市場主體樹立滙率風險意識，利用風險對沖工具管理滙率風險。

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