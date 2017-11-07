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美國總統特朗普明天將展開中國訪問行程，據報中國主權基金中投公司與高盛集團(Goldman Sachs)屆時可能宣布合作成立基金，用於投資美國。

《華爾街日報》引述消息人士指出，高盛和中投公司計劃在特朗普訪華期間，宣布聯手設立一個規模達50億美元(約390億港元)的基金，為後者投資美國製造業及其他行業提供幫助。兩間公司目前仍在磋商出資比例。

倘若上述交易成真，這將成為美中本周宣布的一系列協議之一。其他合約、意向書和協議將圍繞航空、液化天然氣和大豆等領域。

報道指，在特朗普訪華期間，將有數十名美國企業高層現身北京，其中包括高盛集團行政總裁(CEO)布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)、通用電氣(GE)副董事長John Rice，以及陶氏杜邦(DowDuPont)執行董事長利偉誠(Andrew Liveris)。此前，特朗普曾多次批評美中貿易關係過多地向中國傾斜。美國商業團體表示，上述代表團和相關交易旨在突顯特朗普政府正努力減少美國對中國的貿易逆差，提振美國就業。

消息人士又稱，通過與華爾街的頂級公司合作，中投公司正尋求減少投資受阻的可能性。據悉，是中投首先向高盛提出成立該基金的想法。

至於對高盛而言，這宗交易能突顯該行在一個被美中兩國視為具有戰略重要性的倡議中所具有的地位。此外，如果中國有關部門決定擴大外國機構在中國金融領域的准入，與中投公司的交易可能令高盛處於更有利的地位。

中國的金融領域由國有銀行主導，北京政府目前正加以考慮的問題包括，是否允許外國銀行擴大在其中國合營公司中的所有權比例。