中國財經

上證指數高開1點後靠穩。

上證指數開市報3389點，升1點或0.04%；現報3394點，升6點或0.2%。

深成指開市報11374點，升不足1點；現報11404點，升30點或0.27%。

滬深300指數開市報4022點，升1點或0.04%；現報4035點，升14點或0.37%。

創業板指數開市報1849點，跌不足1點或0.05%；現報1851點，升不足1點或0.05%。

各板塊個別發展，半新股漲逾2%；石油、金融、化工股靠穩；家電、鋼鐵、水泥、煤炭、電力、有色金屬、房地產股則偏軟。