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今日 18:43 中國財經

大搜車料最快明年下半年美國上市

獲阿里巴巴融資、內地汽車新零售及金融平台的大搜車，行政總裁姚軍紅表示，公司與阿里巴巴及螞蟻金服在線下渠道、線上電商及大數據全面合作，而公司的汽車經營商經營管理及交易服務SaaS產品，主要服務於二手車商及4s店，系統月活賬戶33萬，覆蓋超過11萬間汽車經銷商，佔中國汽車經銷商總量的60%。

他表示，今年1至9月實現系統在線零售交易額915億元人民幣，預期今年全年達1700億元人民幣，明年會有盈利，公司正籌備上市事宜，最快明年下半年在美國上市。

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