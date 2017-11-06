中國財經

中國第二大電商京東集團首席執行官劉強東表示，3年內京東將在全球擁有超過800家物流中心，在庫管理的SKU(庫存量單位)數量將超過1000萬。該公司目標是希望把庫存周轉天數控制在20天以內，為全體合作夥伴和品牌商提供巨大的供應鏈價值。

劉強東在京東金融全球數據探索者大會上稱，京東已將中國物流體系的指標，由平均搬運5.2次降低至兩次。京東未來將使用更多更先進的技術手段為品牌商提供供應鏈服務，包括通過發展人工智能降低各個行業成本，提升各個行業的效率和用戶體驗。

劉強東稱，該公司的定位是把京東電商作為一家用技術來為品牌商提供供應鏈服務的基礎設施服務商。他稱，京東希望成為合作夥伴的盟友，成為生態系統的一部分。

他宣布，基於京東金融獨特的企業服務理念，領先的大數據、雲計算和人工智能等技術能力，以及深厚的對場景、對產品和對客戶的理解能力，京東金融(JD Finance)正式推出全球首個提供FaaS(Fintech as a Service)的企業服務雲平台──京東金融雲。

他又透露，目前京東金融利用深度學習、圖計算、生物探針等人工智能技術，已經實現無人工審核授信和放款，壞賬率和資損水平低於行業平均值50%以上，很多京東金融的業務合作夥伴正在使用其技術提升效率。