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今日 16:13 中國財經

外管局:首三季中國國際收支狀況穩健

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對於中國今年首三季經常賬戶順差1063億元(美元‧下同)，外管局新聞發言人表示，首三季中國國際收支狀況穩健，跨境資金流動形勢進一步回穩向好，未來國際收支總體平衡的基礎將更加堅實。

外管局又指，內地首三季經常賬戶保持合理順差，貨物進出口呈現按年增長。期內，經常賬戶順差與同期國內生產總值(GDP)之比為1.2%。

發言人稱，非儲備性質的金融賬戶順差608億美元，可比口徑去年同期為逆差3891億元。儲備資產因國際收支交易增加589億元，去年同期為減少2941億元。

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