中國財經

中信資本宣布，旗下私募併購基金中信資本中國基金第三期與橡樹資本旗下基金，就收購化妝品包裝供應商Axilone，已進入深入談判階段。

交易的完成尚需獲得法律及監管機構的審批，或將於今年底之前交割。

中信資本高級董事總經理趙涵曦表示，很高興能支持Axilone的管理團隊，協助其進一步提升競爭力，抓住市場機遇。

橡樹資本董事總經理、Ileos集團總裁兼首席執行官Jean Rollier表示，Axilone在橡樹資本持有期間增長迅速，相信Axilone將持續發展，並鞏固其在化妝品包裝行業的地位。