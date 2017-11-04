訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:34 中國財經

中信資本購化妝品包裝供應商Axilone深入談判

中信資本宣布，旗下私募併購基金中信資本中國基金第三期與橡樹資本旗下基金，就收購化妝品包裝供應商Axilone，已進入深入談判階段。

交易的完成尚需獲得法律及監管機構的審批，或將於今年底之前交割。

中信資本高級董事總經理趙涵曦表示，很高興能支持Axilone的管理團隊，協助其進一步提升競爭力，抓住市場機遇。

橡樹資本董事總經理、Ileos集團總裁兼首席執行官Jean Rollier表示，Axilone在橡樹資本持有期間增長迅速，相信Axilone將持續發展，並鞏固其在化妝品包裝行業的地位。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。