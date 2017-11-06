中國財經

A股午後走高，上證指數升0.39%，深成指漲1.18%。

上證指數現報3384點，升13點或0.39%，最高見3385點，升13點或0.4%，成交1571.76億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11347點，升132點或1.18%，成交2025.77億元。

滬深300指數報4016點，升24點或0.61%；創業板指數報1845點，升12點或0.69%。

各板塊普遍向上，半新股漲逾4%；鋼鐵股亦漲逾1%；石油、有色金屬、化工、煤炭、電力股靠穩；金融、水泥、房地產股則偏軟。