評級機構穆迪表示，今年上半年，中國整體影子銀行活動停止增長，名義GDP增速是自2012年以來，首次高於影子銀行資產增速。
6月底，影子銀行資產佔GDP的比例，由2016年的高位86.5%下降至82.6%。
穆迪指出，期內銀行業的理財產品，以及非銀金融機構的資管計劃等高風險工具的發行規模下降。銀行間投資者持有的理財產品佔有率亦開始下降，銀行業對非銀行金融機構的債權也在下降。
不過，影子銀行核心活動，包括委託貸款，信託貸款和未貼現銀行承兌滙票則繼續增長。
今日 10:52 中國財經
評級機構穆迪表示，今年上半年，中國整體影子銀行活動停止增長，名義GDP增速是自2012年以來，首次高於影子銀行資產增速。
6月底，影子銀行資產佔GDP的比例，由2016年的高位86.5%下降至82.6%。
穆迪指出，期內銀行業的理財產品，以及非銀金融機構的資管計劃等高風險工具的發行規模下降。銀行間投資者持有的理財產品佔有率亦開始下降，銀行業對非銀行金融機構的債權也在下降。
不過，影子銀行核心活動，包括委託貸款，信託貸款和未貼現銀行承兌滙票則繼續增長。
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