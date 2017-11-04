中國財經

上次提到宋對西夏實施經濟制裁，其實還發動過貨幣戰爭。西夏國雖小，但軍事力量不可輕視。李元昊率領西夏大軍對大宋的戰爭是一面倒的長勝，每次都令宋軍喪師多萬。

公元1038年，李元昊稱帝，建國號大夏。宋廷上下極為憤怒，雙方關係正式破裂。此後數年，李元昊相繼發動了四大戰役，殲滅宋軍西北精銳數萬人。並在1044年，在河曲之戰中擊敗攜10萬精銳御駕親征的遼興宗。西夏的實力足以與宋遼相爭，大中華市場變成三國時代。

西夏的經濟是以畜牧業和商業為主。使節每年按規定到宋的開封輸貢，宋朝政府除優予回賜外，還聽任使者在京自便貿易，這種貿易往往規模甚大。夏國從宋、遼取得的商品主要為布帛、香藥、瓷器、漆器等。茶葉是夏國最感興趣的商品。它除了供夏人消費之外，還用來與西北鄰部交易，牟取厚利。鹽州一帶所產的青鹽，品質純淨，略帶青綠色。早在夏國建國之前，當地人民從鹽湖中取得鹽粒，運往關中，供應內地人民的需要，再購回糧食等生產必需物品。其後，夏國壟斷鹽產，成為重要的財政收入。夏國地處中國與中亞地區往來的要道。它從回鶻或中亞商人那裡抽取實物或承買轉賣，從中獲取厚利。為了便利交通，夏國修築驛道，便利了商業的發展。

發行帶暗記的交子

說回貨幣戰爭，宋仁宗時與西夏開戰後，立刻下令益州紙幣廠(交子務)趕印發行三十萬貫交子。這三十萬貫交子全部帶著暗記，不是為了防偽，而是用來區別於內地交子。這些特別的交子紙幣不准許在宋國蜀地(四川)流通，也不可兌換為鐵錢，只可在宋夏邊境的數州支付軍餉及糧商貨款，而平民會把手中貨幣拿到西夏境內採購物資。

這樣大量的交子不能變現，流通的區域僅在宋夏邊境，其實和廢紙差不多。但是西夏人不懂宋人的貨幣戰爭陰謀，交易時接受這些交子。

宋政府同時間下令，宋夏邊境的榷場、和市，對出口至西夏的貿易一律視為走私。當時世界第一的經濟強國宋帝國發動的貨幣戰爭，以三十萬貫流通性低的特別交子為武器，流入西夏境內，分明是用來「搶劫」。西夏的領土不算多，經濟規模也不大，受到三十萬「銀彈」攻擊， 經濟立刻受到嚴重衝擊：「尺布至直錢數百」；「一絹之直八九千」。宋對西夏的戰事經常失利，但以貨幣戰爭反撃，劫掠西夏財富，算是成功了。

鍾左敦