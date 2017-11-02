中國財經

中國證監會新聞發言人高莉表示，已注意到有媒體指多位涉及樂視IPO發審委委員被查的報道，有關事宜已轉給相關部門，正在進一步了解核實。若有結果，也將及時向社會公布。

內地傳媒此前報道，多名發行審核委員會委員懷疑涉及樂視網上市IPO財務造假，因而遭採取強制拘留措施，消息稱今次被調查名單超過10人，部分人目前遭關押在西南某省，並已長達數月。

外電稍早時亦引述知情人士透露，中國監管機構正就樂視網涉嫌在A股IPO時造假進行調查。若調查結果證明真有此事，可能將樂視網強制退市。