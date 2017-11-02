中國財經

對於內地網絡保安公司奇虎360(三六零科技股份)回歸A股落實借殼方案，中國證監會新聞發言人高莉表示，證監支持境外市場上市的優質中資企業，回到境內市場進行併購重組。

高莉指出，經濟發展境內境外兩個市場協調發揮作用，目前A股市場環境在不斷優化。證監強調，會繼續高度關注並嚴厲打擊涉及內幕交易等違法違規行為。

江南嘉捷(601313.SH)公布，擬出售其全部資產及負債，通過資產置換及發行股份購買三六零科技股份100%股權。其中，三六零100%股權的作價504.16億元人民幣。