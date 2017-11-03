中國財經

內地股市反覆走低，上證指數連續兩日下跌。兩市成交合計較上日略縮減至4655億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌1.32%。

上證指數今早低開5點，其後跌幅擴大，最低見3347點，跌35點或1.06%，尾段跌幅收窄，收市報3371點，跌11點或0.34%，成交2074.38億元。

深成指反覆下滑，收市報11215點，跌77點或0.68%，最低見11165點，跌127點或1.13%；高見11334點，升42點或0.37%，成交2580.56億元。

滬深300指數報3992點，跌4點或0.11%；創業板指數報1832點，跌14點或0.79%。

分析師表示，今日大市反覆走低，滬指逐級下挫，周期股和權重股持續疲弱，拖累大市，尾段跌幅有所收窄。臨近年底，部分資金離場觀望心態漸濃，導致大市獲利套現壓力加大，但滬指60日均線(3347點)附近存在一定支撐力度。

各板塊普遍走軟，煤炭股挫逾2%；鋼鐵、有色金屬、水泥、化工、房地產、電力股挫逾1%；金融股偏軟；半新股則漲逾1%；石油股靠穩。

財新/Markit今早公布，中國10月服務業採購經理指數(PMI)由9月的50.6回升至51.2；當月中國綜合PMI指數降至51，是2016年6月以來的最低水平。