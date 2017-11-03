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法國前總理德維爾潘(Dominique de Villepin)認為，中國經濟在保持30年兩位數增長後，完全有能力實現「軟着陸」。

德維爾潘在2017杭州灣論壇上指出，中國經濟未來發展將由新模式推動，加快由出口型經濟轉向創新推動的經濟。中國在數字領域發展迅速，不少業內領先企業，例如騰訊(00700)、百度和京東等大大改變了中國經濟。

他提到，歐洲和中國可以成為世界經濟兩大重要推動力。他稱，對歐洲和中國來說，貿易都是增長發動機。歐洲是中國第一個貿易額達到6000億美元的夥伴，而中國對歐洲企業來說也是關鍵市場，尤其是汽車行業的知名品牌，例如法國標緻汽車和德國福士汽車等。

他又認為「一帶一路」倡議極大地提供經濟的發展動力，稱從武漢到法國里昂，從成都到捷克布拉格，這些鐵路網絡方面都看到非常多機會，特別是涉及到基礎設施擴建，還有現代化的機會。

另外，談及美國，德維爾潘指出，美國已經在全球事務上創造前所未有的真空，該國孤立使得多邊合作倒退一大步，例如退出聯合國教科文組織(UNESCO)，巴黎氣候協定等。他認為，美國退出巴黎氣候協定，是個人主義，亦相當短視，因為美國碳排放佔全球兩成。

他又指，美國與伊朗遷移的核協議聲明，是一個非常危險的訊號。美國對於北韓核擴散的立場，還有與伊朗核交易之間的立場，存在着很強的矛盾。因此，現時需要強有力的領導來促進全球的穩定發展。