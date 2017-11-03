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今日 10:17 中國財經

人行進行4040億MLF操作

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人行今日暫停逆回購，但同時公告，今日進行4040億元(人民幣‧下同)中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率持平3.2%。

本次操作規模超過11月全月MLF到期總量。據此計算，包括逆回購和MLF全口徑，本周將淨投放870億元。

據路透統計，本周公開市場有8000億元逆回購到期，其中今日到期900億元。另外，今日有2070億元MLF到期。

11月共有3960億元MLF到期，除今日的2070億元外，另外兩次到期分別在11月12日，金額665億元，以及11月16日，規模1225億元。

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