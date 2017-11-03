人行今日暫停逆回購，但同時公告，今日進行4040億元(人民幣‧下同)中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率持平3.2%。
本次操作規模超過11月全月MLF到期總量。據此計算，包括逆回購和MLF全口徑，本周將淨投放870億元。
據路透統計，本周公開市場有8000億元逆回購到期，其中今日到期900億元。另外，今日有2070億元MLF到期。
11月共有3960億元MLF到期，除今日的2070億元外，另外兩次到期分別在11月12日，金額665億元，以及11月16日，規模1225億元。
今日 10:17 中國財經
人行今日暫停逆回購，但同時公告，今日進行4040億元(人民幣‧下同)中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率持平3.2%。
本次操作規模超過11月全月MLF到期總量。據此計算，包括逆回購和MLF全口徑，本周將淨投放870億元。
據路透統計，本周公開市場有8000億元逆回購到期，其中今日到期900億元。另外，今日有2070億元MLF到期。
11月共有3960億元MLF到期，除今日的2070億元外，另外兩次到期分別在11月12日，金額665億元，以及11月16日，規模1225億元。
|下一篇：
|政府委任何翠萍鄭守崗任政治助理
|上一篇：
|財新中國10月服務業PMI回升至51.2