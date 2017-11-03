路透引述業內人士透露，截至目前，人民銀行公開市場暫未見逆回購操作。
本周公開市場有8000億元(人民幣．下同)逆回購到期，其中今日到期900億元，據此計算，今日淨回籠900億元，本周公開市場淨回籠1100億元。
另外，今日還有2070億元中期借貸便利(MLF)到期。人行周二已就MLF續做進行詢量，有望今日進行操作。
11月共有3960億元MLF到期，除今日的2070億元外，另外兩次到期分別在11月12日，金額665億元，以及11月16日，規模1225億元。
今日 09:34 中國財經
路透引述業內人士透露，截至目前，人民銀行公開市場暫未見逆回購操作。
本周公開市場有8000億元(人民幣．下同)逆回購到期，其中今日到期900億元，據此計算，今日淨回籠900億元，本周公開市場淨回籠1100億元。
另外，今日還有2070億元中期借貸便利(MLF)到期。人行周二已就MLF續做進行詢量，有望今日進行操作。
11月共有3960億元MLF到期，除今日的2070億元外，另外兩次到期分別在11月12日，金額665億元，以及11月16日，規模1225億元。
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