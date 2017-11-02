中國財經

中國將採取三方面的舉措擴大進口。商務部副部長王炳南在國新辦新聞發布會上表示，一是完善擴大進口的財稅政策和金融政策，降低部分日用消費品關稅，增加消費品進口。通過鼓勵進口技術和產品的目錄，鼓勵銀行業金融機構加大對進口信貸的支持力度，擴大先進技術設備和關鍵零件的進口。

二是改善供求關係和貿易便利化條件，加快推進通關一體化，完善檢驗檢疫制度。三是改革進口管理，推進簡政放權、放管結合，創新政府監管模式，優化對進口的管理和服務，大力發展進口促進平台，創新進口貿易方式。

另外，美國總統特朗普將訪問中國，對於下一步中國還將從美國進口何種產品，商務部副部長傅自應表示，這是商業秘密，但肯定會是一個積極平衡的結果。

對於中美貿易的不平衡問題，傅自應指出，原因有很多方面，也極其複雜。他稱，商務部每年都發表對外貿易和中美貿易的白皮書，其中表述中美貿易不平衡的現狀、成因，及今後如何解決的建議，而原因歸根結底是由兩國經濟結構、產業布局不同，而形成的競爭力和國際分工所決定。

但他強調，中國是美國除北美地區以外的最大出口市場，也是美國增長最快的出口市場之一。中國亦已成為很多美國產品在海外的重要市場，是美國的飛機、大豆的第一大海外市場，亦是美國汽車、集成電路、棉花的第二大出口市場。

傅自應認為，倘若中國的市場不是開放的市場，就不會能夠形成上述局面，並重申中國反覆強調不刻意追求順差。